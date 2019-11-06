Başkan Palancıoğlu: ”Yaza kadar yol genişletme çalışmalarını bitireceğiz”

Melikgazi Belediyesi Sivas Caddesi’ni Talas’a bağlayan kanal boyu üzerinde bulunan gecekondu evlerin yıkımını yaparak yol genişletme çalışmalarına başladı.

Hak sahipleriyle kat karşılığı anlaşan Melikgazi Belediyesi yıkım sonrası yapmış olduğu yeni yol ile daha nitelikli, güvenli ve konforlu ulaşım imkânını sağlamış olacak.

Çalışmalara katılan ve çalışmalar hakkında bilgi alan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Talas ile Melikgazi’de sınırı olan kanal boyuna Sivas caddesini bağlayan yolu genişletmek üzere bir çalışma başlattık. Yaklaşık 4 aydır süren çalışma neticesinde anlaşabildiğimiz evlerle ilgili yıkım sürecini başlattık. İnşallah kanal boyundaki yol genişleyecek. Bu güzergâhtaki yaklaşık 15 evle anlaştık. İnşallah yaza kadar bu yolu genişleterek çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ve bu yolda büyük bir rahatlama sağlanacak. Yolumuz yaklaşık 1 buçuk kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğinde olacak” dedi.

Teknik birim müdürlerinden konu ile ilgili detaylı bilgiler alan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak bu tür gecekonduların olduğu yerlerde hem kentsel dönüşümü başlattık hem de yol genişletme çalışmalarımız başladı. Vatandaşlarımızın daha nitelikli hizmet alması için elimizden geleni yapıyoruz. Yıldırım Beyazıt ve Karacaoğlu Mahallesi olmak üzere birçok mahallede bu tür çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızla uzun süredir kangren olan bir konuyu da çözmüş olduk. Melikgazi’mize ve Kayseri halkına hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

KAYSERİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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