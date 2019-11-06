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Nevzat Özer: “Günümüzde anne ve baba olmak daha dikkatli olmayı, daha çok özveriyi gerektiriyor”

İHA

Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen 'Çocuk İstismarı, Mahremiyet ve 21. Yüzyılda AnneBaba Olmak" konulu konferansta konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, "Günümüzde anne ve baba olmak daha dikkatli olmayı, daha çok özveriyi gerektiriyor" dedi.

Nevzat Özer: “Günümüzde anne ve baba olmak daha dikkatli olmayı, daha çok özveriyi gerektiriyor”

Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen ‘Çocuk İstismarı, Mahremiyet ve 21. Yüzyılda AnneBaba Olmak” konulu konferansta konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, “Günümüzde anne ve baba olmak daha dikkatli olmayı, daha çok özveriyi gerektiriyor” dedi.
Yeşilhisar ilçesinde bulunan Sosyal Yaşam Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen konferansa, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ünal, ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda aile katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, “Bakanlık olarak her kesime hizmet götürmeyi kendisine şiar edinmiş bir bakanlığız. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bir yöneticisi ve bir psikolojik danışman olarak siz meslektaşlarımızla koordine çalışmaya ve eğitimlere büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda 16 ilçemizde eğitimler düzenleyerek 2019 yılı içerisinde 48 bin kişiye ulaştık ve hız kesmeden uzman personel ekibimle birlikte konferanslar düzenlemeye devam ediyoruz” dedi.
‘Anne baba olmak her zaman zor bir zanaat olmuştur’ diyen Özer, “Günümüz 21. Yüzyılda anne baba olmak ise daha dikkatli olmayı, daha çok özveriyi gerektiriyor. Bir çocuğu eğitmenin ve yetiştirmenin geleceğin annesini ve babasını eğitmek ve yetiştirmek olduğunu içselleştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle anne ve baba olmayı aslında bir meslek olarak düşünmeli, çocuklarımızı cinsel istismar, uyuşturucu madde bağımlılığı gibi karşılaşabilecekleri her türlü olumsuzluğa karşı korumayı vazife edinmeliyiz. Çocuklarımızın eğitimi, çocuklarımızın güvenliği, işimizden, özel yaşantımızdan ve dahi her şeyden önce gelmelidir” ifadelerini kullandı.
Çocuk yetiştirme konusunda ailelere olduğu kadar öğretmenlere de büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü dile getiren Özer, kendisine ait olan akrostiş olarak yazılmış FADİME tekniğine değinerek, “Günümüzde teflon tipi insanlar türediğini, bu tip insanların çevresinde bulunan herkese zararlar veriyor. Teflon tava misali kendisi yanmayıp içindekileri yakıyorlar. Fedakar, anlayışlı, dürüst, ince, merhametli, emeli olan çocuk ve gençler yetiştirmek bizim önceliğimiz olmalıdır. Onlara sevgiyi, merhameti aşılamalıyız. Çocuklar bizim geleceğimiz, kıymetlimizdir” diye konuştu.
Nevzat Özer’in konuşmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Uzman Psikolog Sengül Durmuşoğlu ‘Çocuk İstismarı ve Mahremiyet’ konulu konferansını gerçekleştirdi. “Çocuk cinsel istismarında risk faktörleri, istismarın türleri, hangi eylemlerin istismar olarak değerlendirilebileceği” gibi konuların konuşulduğu konferansta; “istismara uğrayan çocukların nasıl belirtiler göstereceği, alınabilecek önlemlerin neler olduğu, mahremiyet kavramı” gibi önemli konulara değinildi. Mahremiyetin öncelikle ailede başlayacağına vurgu yapan Durmuşoğlu, cinsel istismarın çocuk üzerinde travmatik etkilere neden olabileceğini, bu yüzden ailelere ve öğretmenlerimize büyük görevler düştüğünü hatırlatarak, öğretmenlere istismar vakalarında çocuklara yaklaşım, sağlıklı iletişim becerileri gibi konularda tavsiyelerde bulundu.
Konferans sonunda eğitmenlere plaket verildi. Plaketleri verem Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, bu tür eğitimlerin ilçe halkı için çok faydalı olduğunu vurgulayarak, bireylerin temel ihtiyaçları ve sorun alanlarına yönelik gerçekleştirilen bu eğitimlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde devam edeceğini belirtti.
Konferans katılımcıların soruları ile son buldu.

KAYSERİ

06 Kasım 2019 Çarşamba

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