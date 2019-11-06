Bugün ne oldu?

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SALON: Kadir Has

HAKEMLER :Jan Baloun (x), Dimitrios Zacharic (x), Hrvoje Cavar (x)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (x), Perisa (x) 4, Ayşegül (x) 5, Gülse (x), Ivankovic (xxx) 16, Shacobia Barbee (xxx) 12, Gizem (x), Burke (xxx) 17

CCC POLKOWİCE: Robinson (xxx) 11, Bojovic (xx) 2, Naczk (xx), Conde (xxx) 10, Filip (xxx) 18, Gajda (xx) 9, Spanou (xxx) 10, Stallworth (xx) 9

1'İNCİ PERİYOT: 22 07

DEVRE: 33 28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45 45

5 FAUL : Ivankovic (Bellona Kayseri Basketbol)

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubunda bulunan Bellona Kayseri Basketbol ilk periyodu 15 sayı farkla önde bitirdiği maçta Polonya takımı CCC Polkowice takımına 15 sayı farkla mağlup oldu.

Maçın en skorer ismi 18 sayı ile CCC Polkowice takımından Ana Maria Filip olurken ev sahibi takımın en skorer ismi 17 sayı ile Kennedy V.Burke oldu.



KAYSERİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:41

YATSI 18:59

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