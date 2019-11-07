Otomobil mandaya çarptı: 2 yaralı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde mandaya çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Soysallı mahallesinde meydana gelen kazada H.Ö.'nün sürücüsü olduğu 09 EP 830 plakalı otomobil, önüne çıkan mandaya çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar oluşurken, içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:04

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