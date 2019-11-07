Kayseri Yolspor’un kalesi kardeşler koruyor

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor’un kalesi iki kardeşe emanet.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Yolspor’un kalesini Ergin ve Ersin İptaş kardeşler koruyor. A takımda forma giyen iki kardeş oynadıkları maçlarda başarılı kurtarışları ile kalelerinde güven veriyorlar. Ligde geride kalan 7.hafta sonunda kalelerinde 8 gol gören ikiz kardeşlerim performansı büyük alkış alıyor. Kayseri Yolspor’un başarısı için ter döktüklerini belirten ikiz kardeşler Ergin ve Ersin İptaş, “Takımımızın başarısı için çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Kaleyi kimin koruduğu önemli değil önemli olan performanslarımız. Her geçen hafta takım olma yolunda büyük mesafeler katıyoruz. Sahaya çıktığımızda kalemizi gole kapatmak ve sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz” dediler.

KAYSERİ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:40

YATSI 18:58

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