Yahyalıspor yine evinde oynuyor

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Yahyalıspor ligin 8.haftasında sahasında ve taraftarı önünde Sorgun Belediyespor’u konuk edecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor üst üste evinde ikinci maçını oynayacak. Ligin 7.haftasında evinde oynadığı maçta Kırşehir ekibi Mucur Yabanlıspor’u 50 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan YeşilBeyazlılar 8.haftada yine sahasında Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor’u konuk edecek. Sorgun Belediyespor maçını kazanmak isteyen YeşilBeyazlılar üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Yahyalıspor, geride kalan 7.hafta sonunda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 7 maç sonunda 12 gol atan YeşilBeyazlılar kalesinde 9 gol gördü. Topladığı 7 puanla 10 sırada yer alan Yahyalıspor Pazar günü Sorgun Belediyespor’u yenerek çıkışını devam ettirmek istiyor.

Pazar günü Yahyalı İlçe Stadında saat 14.00’de başlayacak olan Yahyalıspor ile Sorgun Belediyespor maçını yönetecek hakemler açıklandı. Karşılaşmayı Kilis Bölgesinden Mehmet Çekiç yönetecek. Çekiç’in yardımcılıklarını Abdullah Polat ve Çiğdem Çekiç yapacak. Maçın 4.Hakemi Yusuf Can Teker.

KAYSERİ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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