Alınan basit önlemlerle gripten korunmak mümkün

Yahyalı Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Koçak Göl, alınacak olan basit önlemlerle gripten korunmanın mümkün olduğunu söyledi.

Yahyalı Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Koçak Göl, ani hava değişikliklerinin yaşandığı sonbaharkış mevsimlerinde grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının artış gösterdiğini söyledi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Koçak Göl, "Gri bal enfeksiyonlar genellikle solunum yolunu tutan, kolay ve hızlı yayılan bir hastalıktır. Ani ateş, halsizlik, baş ağrısı,kas ve eklem ağrıları, kuru öksürük durumlarla gri bal enfeksiyonlarda yaşanılan şikayetlerdir. Enfeksiyon; grip olan kişinin öksürme, hapşırma veya konuşması sırasında etrafa saçtığı damlacıklar yolu ile yayılmaktadır. Alınan basit önlemlerle aslında gripten korunmak mümkündür" diyerek alınacak önlemleri şu şekilde sıraladı:

*Hastalığın tedavisinde dinlenmek önemlidir.

*Evler ve toplu yaşanılan yerler sık sık havalandırılmalıdır.

*Güne güzel bir kahvaltıyla başlanmalı ve bol taze sebze ve meyve, yeterli miktarda su tüketilmelidir.

*Mevsimin gerektirdiği şekilde giyinilmelidir.

*Hastalığın bulaşmasını önlemek için eller sık sık sabun ve suyla yıkanmalıdır.

*Doktorunuz önermedikçe antibiyotik kullanmayınız. Antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımı çoğu zaman faydadan çok zarar verir.

KAYSERİ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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