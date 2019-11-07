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Sağlık turizmi için önemli adım

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık turizmi alanında yaptığı çalışmalarda somut bir gelişme daha yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın USHAŞ’ın Kayseri’de büro açması için yaptığı çalışmalar sonucu USHAŞ Direktörleri yer tespiti için Kayseri’ye geldi.
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’yi her yönüyle turizm şehri yapmak ve turizmi çeşitlendirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sağlık Turizminin gelişmesi doğrultusunda yapılan çalışmalar çerçevesinde USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Direktörleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve USHAŞ Direktörleri Demir Murat Aksoy, Yasin Mete Bala ve Başak Çeçen'in ziyaretinde USHAŞ tarafından Kayseri’de açılacak büro ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. USHAŞ’ın Erkilet Havaalanı Dış Hatlar Terminali’nde büro açması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile görüştüğünü ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konuyla ilgili USHAŞ ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılacağını ve büronun açılmasıyla birlikte Kayseri’nin sağlık turizminde çok daha etkin hale geleceğini söyledi.

KAYSERİ

07 Kasım 2019 Perşembe

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