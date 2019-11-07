Eski akademisyene FETÖ’den 6 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) görevli eski akademisyene ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Whatsapp isimli haberleşme programından örgütsel bazı konuşmalar tespit edildiği gerekçesiyle hakkında ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan dava açılan ve Şubat 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan kamu personeli hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile AGÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Bölümü’ndeki Yardımcı Doçentlik görevine son verilen D.A. mahkemede üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Daha önceki ifadelerini tekrar eden sanık, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık D.A.’ya’ söz konusu haberleşme programındaki yazışmaların örgütsel olduğu kanaatine vararak ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

KAYSERİ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:40

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.