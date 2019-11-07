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Başkan Büyükkılıç,“Mevlid Kandili günü, dünyanın aydınlandığı gün”

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mevlid Kandili mesajında Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bugünün dünyanın aydınlandığı gün olduğunu belirtti. Bugünkü dünya düzeninde acı ve gözyaşının eksik olmadığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, huzur ve güvenin Peygamberimizin örnek alınmasıyla mümkün olacağını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç,“Mevlid Kandili günü, dünyanın aydınlandığı gün”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mevlid Kandili mesajında Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bugünün dünyanın aydınlandığı gün olduğunu belirtti. Bugünkü dünya düzeninde acı ve gözyaşının eksik olmadığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, huzur ve güvenin Peygamberimizin örnek alınmasıyla mümkün olacağını kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, insanlığa hakkı ve hakikati anlatan, güzel ahlakı ve merhameti gösteren Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in dünyaya teşrifi nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mevlid Kandili mesajında, Sevgili Peygamberimizin insanlık için en önemli rehber olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Dünya insanlığın yegane rehberinin ışığında aydınlandı. Bugün gelinen noktada dünyanın farklı noktalarında yaşanan acı ve gözyaşının sona ermesi, insanlığın huzur ve güvene erişmesi Sevgili Peygamberimizin örnek alınmasıyla mümkün olacaktır” dedi.
Sevgili Peygamberimizin hayatını, öğretilerini, sünnetini anlamaya ve anlatmaya ihtiyacımız olduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Peygamberimizin insanlığa miras bıraktığı değerler hepimizin ortak değerleridir. Bu değerler ışığında çizeceğimiz hayatımız sadece bizlerin değil geleceğimiz olan çocuklarımızın da çok daha huzurlu bir hayat sürmesine vesile olacaktır. Bu vesileyle hemşehrilerim başta olmak üzere İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, insanlığın huzur ve güven içinde yaşamasına vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

KAYSERİ

07 Kasım 2019 Perşembe

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