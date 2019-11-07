Kayserispor´da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

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- İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, ligin 11'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra yapılan pas, istasyon çalışmaları ve dar alanda çift kale maç ile antrenman sona erdi.

İki takımın mücadelesi cumartesi günü saat 15.00'de başlayacak.



KAYSERİ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:40

YATSI 18:58

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