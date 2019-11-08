Vali Günaydın:”Bağımsızlık mücadelesi veren milletlere iham kaynağı olmuş Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyorum”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyetin bugün kuruluş amacına uygun olarak, yarınlar için güven kaynağı olduğunu belirten Vali Günaydın mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’Ü, aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, kendisini milletine adamış bağımsızlık ve özgürlük yolunda birçok sıkıntının, yokluğun ve zorluğun olduğu dönemde milletimizle birlikte emsalsiz mücadeleyi zaferle sonuçlandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK gerek askeri dehası, gerekse devlet adamlığı ile geride bıraktığımız yüzyılda sadece kurduğu ve mimarı olduğu Türkiye Cumhuriyeti için değil, tüm insanlık ve dünya tarihi açısından önemli bir şahsiyettir. Başlatmış olduğu Millî Mücadele, bağımsızlık mücadelesi veren milletler için ilham kaynağı olmuş, yaktığı bağımsızlık meşalesiyle tarihe ışık tutmuştur. İşaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma doğrultusunda Cumhuriyetimiz bugün, kuruluş amacına uygun olarak, gelişen ekonomisiyle, sanayi tesisleriyle, üniversiteleriyle, otoyollarıyla, eğitim, spor ve sağlık alanındaki büyük yatırımlarıyla, tarım ve turizmdeki başarılarıyla, her alanda gelişmişlik standartlarını yükseltmiş olup, yarınlara güven ve umutla bakan bir ülke konumundadır. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 81. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum” ifadelerine yer verdi.

KAYSERİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:39

YATSI 18:57

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