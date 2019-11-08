Başkan Mehmet Cabbar:”Kandilinin tüm insanlık için huzur iklimi yaşatmasını diliyorum”

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Mevlid kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Cabbar yayımladığı mesajında, “Sevgili Peygamberimiz, Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V), dünya alemini şereflendirdiği müstesna bir günü idrak ediyoruz. Rahmet peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV), insanlığın yaşadığı en buhranlı ve karanlık dönemde dünyayı şereflendirerek, aydınlık çağın yaşanmasına vesile oldu. Bu önemli günün yıl dönümü olarak kutlanan Mevlid Kandilinin Develili hemşerilerim başta olmak üzere tüm insanlık için şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur ikliminin yaşanmasına vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

KAYSERİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

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