Büyüksimitci:”Uygarlık düzeyine yükselme yolunu açan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Mustafa Kemal Atatürk’ün 81’inci ölüm yıldönümü nedeni ile yayımladığı mesajda, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81’inci yılında saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

Başkan Büyüksimitci yaptığı açıklamada, “Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, başlattığı kurtuluş mücadelesini zaferle sonuçlandırarak, aziz Türk milletine uygarlık düzeyine yükselme yolunu açmış, millet olma şuuruna ulaşmasını sağlamıştır. Milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyet yolunda yorulmaksızın gayret etmek, çalışmak ve üretmekle sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının Atatürk tarafından Kayseri’de kurulduğunu hatırlatan Başkan Büyüksimitci, “Atatürk daha cumhuriyetin ilk yıllarında 1926’da Kayseri'de kurdurduğu Türkiye’nin ilk uçak fabrikası başta olmak üzere, dönemin en önemli sanayi tesisleriyle günümüz sanayisinin temelini atmış, sanayicilerimizin ufkunu aydınlatmıştır. Bugün bize düşen, sanayimizi gelişmiş ülkeler sevisine çıkarmak ve gelecek nesillere refah düzeyi yüksek bir ülke bırakmaktır. Ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımız tamdır. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ölümünün 81’inci yılında bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.

KAYSERİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

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