Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı Operasyonlarda yeşil reçeteye tabi haplar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlendiği 3 ayrı operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, yeşil reçeteye tabi ilaçlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, R.G.A,O.M,C.K., M.A . J.İ., T.B. ve A.B. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 60 adet extacy hap, kullanımı yasak olup yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkisi yapan haplardan bin 400 adet yeşil reçeteye tabi tramadol hap, 4 bin adet zolam hap, 1 fişek esrar, 2 adet captagon uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

KAYSERİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

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