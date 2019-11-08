Yılmaz Üçkan:”Yapılanlar Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmayacağını gösteriyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yılmaz Üçkan:”Yapılanlar Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmayacağını gösteriyor”

İHA

Kayseri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, Kayseri'de 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerlere yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının emrini veren Porsipi kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Yapılanlar Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmayacağını gösteriyor" dedi.

Kayseri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, Kayseri’de 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerlere yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının emrini veren Porsipi kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamasında, ”Yapılanlar Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmayacağını gösteriyor” dedi.
Bundan 3 yıl önce gerçekleştirilen hain bombalı saldırıda hayatını kaybeden 15 askerimizin kanının yerde kalmadığını söyleyen Üçkan, Mehmetçiğin intikam almaya devam edeceğini söyledi.
Son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonların bütün kararlılığıyla devam etmesi gerektiğini ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği olarak her zaman ordunun yanında olduklarını söyleyen Üçkan, “Bundan tam 3 yıl önce huzurlu kentimiz Kayseri’de yapılan hain saldırıda 15 ana kuzusu Mehmetçiğimiz vatan uğruna şehadete yürüdü. Bizleri derinden yaralayan ve yüreklerimizi kor gibi yakan bu saldırının izleri tazeliğini korurken dün almış olduğumuz haber yüreklerimizdeki kor ateşe azda olsa su serpmiştir. Diyarbakır kırsalında Kayseri’mize yapılan saldırının faillerinin etkisiz hale getirilmesi gösteriyor ki bizim Mehmetçiğimizin kanı hiç bir zaman yerde kalmamıştır, kalmayacaktır. Biz 15 Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmayacağını o zamanda dile getirmiştik. Geçmişten bugüne bugünden yarına bu hainlerin bilmesi gereken nokta çabalarının hiçbir anlam ifade etmediği gibi Mehmetçiğimiz, onurumuz şerefimiz bayrağımız vatanımız için her bir ana kuzunun intikamı alınmaya devam edecektir. Özellikle son zamanlarda gerek içeride gerek dışarıda terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam etmelidir. Şehit aileleri, gaziler ve millet olarak ordumuzun her daim yanındayız ve duacısıyız. Bu vesileyle bütün aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

KAYSERİ

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talas'ta İkinci Antika Günleri Başlıyor
YEREL HABERLER Talas'ta İkinci Antika Günleri Başlıyor
15 askerin şehit olduğu saldırının bir numaralı ismi terörist öldürüldü Davada sanıklardan 1’i firari durumda, 1’i da Almanya’da yakalandı ancak iade edilmiyor
YEREL HABERLER 15 askerin şehit olduğu saldırının bir numaralı ismi ...
Kayseri OSB Atletikspor, Gaziantep'e gidiyor
YEREL HABERLER Kayseri OSB Atletikspor, Gaziantep'e gidiyor
Voleybolda Kayseri derbisi
YEREL HABERLER Voleybolda Kayseri derbisi
Başkan Yalçın:”Peygamber efendimizin dünyaya geldiği bu gün, insanlık tarihinin en önemli günüdür”
YEREL HABERLER Başkan Yalçın:”Peygamber efendimizin dünyaya geldiği ...
Voleybolda Kayseri derbisi
YEREL HABERLER Voleybolda Kayseri derbisi
Kayseri OSB Atletikspor, Gaziantep'e gidiyor
YEREL HABERLER Kayseri OSB Atletikspor, Gaziantep'e gidiyor
AGÜ Akademi’den Pazarlama Düşünceleri Eğitimi
YEREL HABERLER AGÜ Akademi’den Pazarlama Düşünceleri Eğitimi
Ankara’dan Teknik Heyet, KAYÜ’nün Alternatif Kampüs Alanlarını İnceledi
YEREL HABERLER Ankara’dan Teknik Heyet, KAYÜ’nün Alternatif Kampüs ...
Karadenizliler Derneği'nden lösemi hastalarına ziyaret
YEREL HABERLER Karadenizliler Derneği'nden lösemi hastalarına ...
Hacılar Erciyesspor’u zirveye taşıyacağız
YEREL HABERLER Hacılar Erciyesspor’u zirveye taşıyacağız
Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı Operasyonlarda yeşil reçeteye tabi haplar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 7 ...
Kayseri TDP’den LÖSEV Vakfına Anlamlı Ziyaret
YEREL HABERLER Kayseri TDP’den LÖSEV Vakfına Anlamlı Ziyaret
Büyüksimitci:”Uygarlık düzeyine yükselme yolunu açan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz”
YEREL HABERLER Büyüksimitci:”Uygarlık düzeyine yükselme yolunu açan ...
Başkan Mehmet Cabbar:”Kandilinin tüm insanlık için huzur iklimi yaşatmasını diliyorum”
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Cabbar:”Kandilinin tüm insanlık için ...
Vali Günaydın:”Bağımsızlık mücadelesi veren milletlere iham kaynağı olmuş Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyorum”
YEREL HABERLER Vali Günaydın:”Bağımsızlık mücadelesi veren ...
Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin TL çalınması kamerada
YEREL HABERLER Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin TL ...
Teröristlere yardım ve yataklık suçundan yakalanan şahıs Kayseri'ye getirildi
YEREL HABERLER Teröristlere yardım ve yataklık suçundan yakalanan ...
İşçilerin maaşını ödemek için bankadan çektiği parayı çaldılar Hırsızlar, bankadan takip ettikleri aracın camını kırarak 30 bin TL çaldı
YEREL HABERLER İşçilerin maaşını ödemek için bankadan çektiği parayı ...
Kayserispor´da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor´da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları ...
İntihara kalkışan esnaf, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER İntihara kalkışan esnaf, hastaneye kaldırıldı
Vali Günaydın’dan Fidan Dikimine Davet
YEREL HABERLER Vali Günaydın’dan Fidan Dikimine Davet
Başkan Palancıoğlu'ndan kandil mesajı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu'ndan kandil mesajı
Başkan Büyükkılıç,“Mevlid Kandili günü, dünyanın aydınlandığı gün”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç,“Mevlid Kandili günü, dünyanın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X