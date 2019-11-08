Ankara’dan Teknik Heyet, KAYÜ’nün Alternatif Kampüs Alanlarını İnceledi

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile kurulan Kayseri Üniversitesi’nin kampüs alanının belirlenmesinde son aşamaya gelindi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üniversite Yer Seçim Kurulundan gelen altı kişilik teknik heyet, Kayseri Üniversitesinin kampüs alanı için önceden belirlenen alternatif yerlerde incelemelerde bulundu.

Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi ve Kayseri Üniversitesi’nden teknik uzmanların da katıldığı teknik heyet, Kayseri Üniversitesi için düşünülen alternatif alanları yerinde görerek, alanların üniversite kurulması için uygunluğunu değerlendirdi.

Ankara’dan gelen teknik heyet alternatif alanlardaki değerlendirmelerinin ardından, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör görevine atandıktan başlamak üzere Kayseri Üniversitesi’nin kampüs alanının belirlenmesi için şehrin idarecileri ile yoğun görüşme ve değerlendirmelerde bulunduklarını ve bu değerlendirmelerden sonra kampüs alanı için ilgili alternatif yerleri belirlediklerini söyledi.

Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi’nin kampüs alanı için şuan alternatifler var. Bu alternatifleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen teknik heyet bugün yerinde inceledi ve alt kurula raporunu sunacak. Bizim istediğimiz Kayseri Üniversitesi’nin önümüzdeki 510 yılını değil, 2530 yılını planlayacağımız bir alanda kampüsün kurulmasıdır. 2530 yıl sonrasının Kayseri Üniversitesi kampüs alanını planlıyoruz; çabalarımız bu yöndedir. İnşallah teknik heyetin incelemesinin ardından yer için uygun olan alan, alt kuruldan biran önce geçer. Üst kuruldan da geçip kampüs alanı belirlendikten sonra üniversitemizi oluşturmaya kısa sürede başlarız” diye konuştu.

Rektör ziyaretinin ardından Ankara’dan gelen teknik heyet, kampüs alanı ile ilgili toplantı yaptı.

KAYSERİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

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