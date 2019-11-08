Kayseri OSB Atletikspor, Gaziantep'e gidiyor

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Kayseri OSB Teknik Gençlik Spor Kulübü ikinci maçında yarın deplasmanda Gaziantep Adam Spor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Voleybol 2.Lig Kadınlar 6.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Gençlik Spor Kulübü bu sezon ilk deplasmanına Gaziantep’e çıkacak. Lige Zeugma takımını yenerek galibiyetle başlayan mavi beyazlılar yarın oynayacağı maçı da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Gaziantep Adam Spor maçı hazırlıklarını tamamlayan OSB Teknik Koleji Gençlik Spor’da tek hedef deplasmanda galibiyetle dönmek.

Yarın Gaziantep Talat Özkarslı Spor Salonunda oynanacak olan Gaziantep Adam Spor ile Kayseri OSB Teknik Gençlik Spor Kulübü karşılaşması saat 12.00’de başlayacak.

KAYSERİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:39

YATSI 18:57

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