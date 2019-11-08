Voleybolda Kayseri derbisi

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Voleybol 2. Lig Erkekler 3.Grupta mücadele eden Melikgazi Belediyespor ile Develi Belediyespor ligin 4. haftasında Kayseri derbisinde karşı karşıya gelecekler.

Türkiye Voleybol 2.Lig Erkekler 3.Grupta ligin 4.haftası Kayseri derbisine sahne olacak. Sezon iyi bir başlangıç yapan Melikgazi Belediyespor ile sezona kötü başlangıç yapan Develi Belediyespor arasında oynanacak olan zorlu karşılaşma Develi’de oynanacak. 10 Kasım 2019 Pazar günü develi Spor Salonunda oynanan olan Develi Belediyespor ile Melikgazi Belediyespor müsabakası saat 14.30’da başlayacak.

3’de 3 yaparak liderlik koltuğunda yer alan Melikgazi Belediyespor, Develi Belediyespor’u yenerek liderliğini sürdürmek isterken, Develi Belediyespor sahasında ve taraftarı önünde Melikgazi Belediyespor’u yenerek ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

KAYSERİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:39

YATSI 18:57

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