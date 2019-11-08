Başkan Yalçın:”Peygamber efendimizin dünyaya geldiği bu gün, insanlık tarihinin en önemli günüdür”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın, Rebiyülevvel ayının on ikinci gecesi âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimizin doğum gününün bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek şunları kaydetti:

“Bugün, on sekiz bin âleme rahmet olarak gönderilen peygamber efendimizin dünyaya teşrif ettikleri gündür. Kutlu davasının temeline ümmetini oturtan, ümmetinin selameti için başını secdeden kaldırmayan Peygamber Efendimiz’in dünyaya gelişi, insanlık tarihinin en önemli olayıdır. Bizler de bu kutlu yolculuğun elçisi Efendimizin yolundan giderek, Allah rızasını kazanmak ve peygamberimizin şefaatine nail olmak için çalışıp dualarla kapısına varmalıyız. Bu vesileyle hemşehrilerimizin kandilini tebrik ediyor, bu kutlu günün başta ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum.”

KAYSERİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

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