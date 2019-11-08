Bellona Kayseri, Hatay’ı ağırlıyor

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Bellona Kayseri Basketbol, ligin 5.haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.

Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol yarın oynayacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenman ardından tamamlayacak ve ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Ligde geride kalan 4.hafta sonunda 3 karşılaşmaya çıkan SarıKırmızılılar 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 5 puanla 8.sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol, yarın Hatay Büyükşehir Belediyespor maçını mutlak kazanmak istiyor. Yarın Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Turgut Işık, Cemil Uygül ve Seda Esen hakem üçlüsü yönetecek.

KAYSERİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:39

YATSI 18:57

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