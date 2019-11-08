Bellona Kayseri, Hatay’ı ağırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bellona Kayseri, Hatay’ı ağırlıyor

İHA

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 5.haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Bellona Kayseri, Hatay’ı ağırlıyor

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 5.haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.
Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol yarın oynayacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenman ardından tamamlayacak ve ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Ligde geride kalan 4.hafta sonunda 3 karşılaşmaya çıkan SarıKırmızılılar 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 5 puanla 8.sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol, yarın Hatay Büyükşehir Belediyespor maçını mutlak kazanmak istiyor. Yarın Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Turgut Işık, Cemil Uygül ve Seda Esen hakem üçlüsü yönetecek.

KAYSERİ

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Develi'de 20 bin fidan dikimi öncesinde istişare yapıldı
YEREL HABERLER Develi'de 20 bin fidan dikimi öncesinde istişare ...
15 bin metre sulama kanalı ile yerel tarıma destek
YEREL HABERLER 15 bin metre sulama kanalı ile yerel tarıma destek
KESOB Başkanı Ahmet Övüç'ten 10 Kasım Mesajı
YEREL HABERLER KESOB Başkanı Ahmet Övüç'ten 10 Kasım Mesajı
Medeniyetler Korosu Kayseri'ye Geliyor
YEREL HABERLER Medeniyetler Korosu Kayseri'ye Geliyor
Büyükşehir kış hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir kış hazırlıklarını sürdürüyor
Anayurt Final Spor rahat geçti
YEREL HABERLER Anayurt Final Spor rahat geçti
Talas'ta İkinci Antika Günleri Başlıyor
YEREL HABERLER Talas'ta İkinci Antika Günleri Başlıyor
15 askerin şehit olduğu saldırının bir numaralı ismi terörist öldürüldü Davada sanıklardan 1’i firari durumda, 1’i da Almanya’da yakalandı ancak iade edilmiyor
YEREL HABERLER 15 askerin şehit olduğu saldırının bir numaralı ismi ...
Kayseri OSB Atletikspor, Gaziantep'e gidiyor
YEREL HABERLER Kayseri OSB Atletikspor, Gaziantep'e gidiyor
Voleybolda Kayseri derbisi
YEREL HABERLER Voleybolda Kayseri derbisi
Başkan Yalçın:”Peygamber efendimizin dünyaya geldiği bu gün, insanlık tarihinin en önemli günüdür”
YEREL HABERLER Başkan Yalçın:”Peygamber efendimizin dünyaya geldiği ...
Voleybolda Kayseri derbisi
YEREL HABERLER Voleybolda Kayseri derbisi
Kayseri OSB Atletikspor, Gaziantep'e gidiyor
YEREL HABERLER Kayseri OSB Atletikspor, Gaziantep'e gidiyor
AGÜ Akademi’den Pazarlama Düşünceleri Eğitimi
YEREL HABERLER AGÜ Akademi’den Pazarlama Düşünceleri Eğitimi
Ankara’dan Teknik Heyet, KAYÜ’nün Alternatif Kampüs Alanlarını İnceledi
YEREL HABERLER Ankara’dan Teknik Heyet, KAYÜ’nün Alternatif Kampüs ...
Karadenizliler Derneği'nden lösemi hastalarına ziyaret
YEREL HABERLER Karadenizliler Derneği'nden lösemi hastalarına ...
Yılmaz Üçkan:”Yapılanlar Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmayacağını gösteriyor”
YEREL HABERLER Yılmaz Üçkan:”Yapılanlar Mehmetçiğimizin kanının ...
Hacılar Erciyesspor’u zirveye taşıyacağız
YEREL HABERLER Hacılar Erciyesspor’u zirveye taşıyacağız
Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı Operasyonlarda yeşil reçeteye tabi haplar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 7 ...
Kayseri TDP’den LÖSEV Vakfına Anlamlı Ziyaret
YEREL HABERLER Kayseri TDP’den LÖSEV Vakfına Anlamlı Ziyaret
Büyüksimitci:”Uygarlık düzeyine yükselme yolunu açan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz”
YEREL HABERLER Büyüksimitci:”Uygarlık düzeyine yükselme yolunu açan ...
Başkan Mehmet Cabbar:”Kandilinin tüm insanlık için huzur iklimi yaşatmasını diliyorum”
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Cabbar:”Kandilinin tüm insanlık için ...
Vali Günaydın:”Bağımsızlık mücadelesi veren milletlere iham kaynağı olmuş Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyorum”
YEREL HABERLER Vali Günaydın:”Bağımsızlık mücadelesi veren ...
Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin TL çalınması kamerada
YEREL HABERLER Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin TL ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X