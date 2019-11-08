Anayurt Final Spor rahat geçti

Yıldız Erkekler Liginde mücadele eden Anayurt Final Spor Kulübü dün oynadığı maçta İncesu Gençlik ve Spor Kulübünü set vermeden 30 mağlup etti.

Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada ilk seti 255 kazanan Anayurt Final Spor Kulübü ikinci seti 254 ve üçüncü seti 252 kazanarak rahat bir galibiyet etti. Rakibine üç sette toplam 11 sayı veren Anayurt Final Spor Kulübü gözünü Melikgazi Belediyespor maçına çevirdi.

Anayurt Final Spor Kulübü Genel Koordinatörü ve antrenörü Metin Tutum yaptığı açıklamada, “ Rakibimiz İncesu Gençlik ve Spor Kulübü karşısında rahat bir galibiyet aldık. Bu maçı unutup bugünden itibaren Melikgazi Belediyespor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

12 Kasım 2019 Salı günü Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan Anayurt Final Spor Kulübü ile Melikgazi Belediyespor maçı saat 19.30’da başlayacak.

KAYSERİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:05

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AKŞAM 17:39

YATSI 18:57

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