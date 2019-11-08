KTO’da ‘Lösemi’ hassasiyeti Başkan Gülsoy lösemiye farkındalık oluşturmak için maske taktı

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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemiye farkındalık oluşturmak için maske taktı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve oda çalışanları, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla maske takarak vatandaşlara broşür dağıttı. Vatandaşlara broşür veren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Lösemi bulaşıcı değildir. Bulaşıcı olan sevgi ve hassasiyettir. Bunu bulaştırmamız lazım” dedi.

KAYSERİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:39

YATSI 18:57

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