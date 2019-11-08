Gençlerbirliği ile Kayserispor 39.randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşacak.

Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor, bugüne kadar 38 kez Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Gençlerbirliği 17 kez, Kayserispor 10 kez kazandı. 11 maç da berabere bitti. Başkent ekibi 39 gol atarken Kayserispor ise 48 gol attı. Ankara'da oynanan 19 maçta ev sahibi ekibin üstünlüğü hakim. Gençlerbirliği 10 kez kazanırken Kayserispor 3 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Ankara'daki maçlarda Başkent ekibinin 33 golü bulunurken Kayserispor'un 22 golü oldu.

Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında oynanan Süper Lig maçları ve neticeleri:

2017/2018 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 32

2017/2018 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 12

2016/2017 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 21

2016/2017 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 02

2015/2016 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 02

2015/2016 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 20

2013/2014 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 10

2013/2014 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 11

2012/2013 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 10

2012/2013 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 40

2011/2012 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 23

2011/2012 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 10

2010/2011 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 41

2010/2011 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 11

2009/2010 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 11

2009/2010 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 00

2008/2009 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 04

2008/2009 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 13

2007/2008 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 30

2007/2008 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 11

2006/2007 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 22

2006/2007 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 00

2005/2006 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 32

2005/2006 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 20

2004/2005 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 00

2004/2005 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 12

1997/1998 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 21

1997/1998 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 20

1995/1996 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 11

1995/1996 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 22

1994/1995 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 31

1994/1995 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 34

1993/1994 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 40

1993/1994 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 13

1992/1993 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 10

1992/1993 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 04

1985/1986 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 21

1985/1986 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 11

KAYSERİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

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