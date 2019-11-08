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Gençlerbirliği ile Kayserispor 39.randevuda

İHA

Gençlerbirliği ile Kayserispor 39.randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşacak.
Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor, bugüne kadar 38 kez Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Gençlerbirliği 17 kez, Kayserispor 10 kez kazandı. 11 maç da berabere bitti. Başkent ekibi 39 gol atarken Kayserispor ise 48 gol attı. Ankara'da oynanan 19 maçta ev sahibi ekibin üstünlüğü hakim. Gençlerbirliği 10 kez kazanırken Kayserispor 3 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Ankara'daki maçlarda Başkent ekibinin 33 golü bulunurken Kayserispor'un 22 golü oldu.
Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında oynanan Süper Lig maçları ve neticeleri:
2017/2018 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 32
2017/2018 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 12
2016/2017 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 21
2016/2017 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 02
2015/2016 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 02
2015/2016 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 20
2013/2014 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 10
2013/2014 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 11
2012/2013 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 10
2012/2013 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 40
2011/2012 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 23
2011/2012 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 10
2010/2011 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 41
2010/2011 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 11
2009/2010 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 11
2009/2010 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 00
2008/2009 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 04
2008/2009 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 13
2007/2008 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 30
2007/2008 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 11
2006/2007 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 22
2006/2007 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 00
2005/2006 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 32
2005/2006 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 20
2004/2005 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 00
2004/2005 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 12
1997/1998 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 21
1997/1998 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 20
1995/1996 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 11
1995/1996 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 22
1994/1995 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 31
1994/1995 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 34
1993/1994 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 40
1993/1994 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 13
1992/1993 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 10
1992/1993 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 04
1985/1986 Gençlerbirliğiİ.M.Kayserispor 21
1985/1986 İ.M.KayserisporGençlerbirliği 11

KAYSERİ

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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