Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İstikbal Mobilya Kayserispor, Gençlerbirliği maçında 4 futbolcusundan faydalanamayacak.

Spor toto süper lig'in 11.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da 4 eksik var. Sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır hale gelemeyen Artem Kravets, sakatlığı bulunan Alpay Çelebi'nin yanı sıra Levent Gülen ile Atila Turan da, Gençlerbirliği maçında takımındaki yerini alamayacak.

Gençlerbirliği maçı öncesindeki son idmanda sakatlanan Levent Gülen'in sağ diz çapraz bağlarında esneme oluştuğu ve 23 hafta takımındaki yerini alamayacağı öğrenildi.

KAYSERİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:39

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.