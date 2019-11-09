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Büyükkılıç: ”15 tane gençlik kuruluşunun bir arada olması bizleri mutlu ediyor”

İHA

Genç Birlik Vakfının düzenlemiş olduğu toplantıda Genç Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "15 tane gençlik kuruluşunun bir arada olması bizleri mutlu ediyor" dedi.

Büyükkılıç: ”15 tane gençlik kuruluşunun bir arada olması bizleri mutlu ediyor”

Genç Birlik Vakfının düzenlemiş olduğu toplantıda Genç Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ”15 tane gençlik kuruluşunun bir arada olması bizleri mutlu ediyor” dedi.
Düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Gençlik kuruluşlarının birlikte aynı kaygıyı savunduğunu görmenin meyvesini geleceğe taşıyarak alacaklarını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Geçmiş dönemlere göz geçirdiğimizde 2 tane kurum ve kuruluşun bir araya gelemediği süreçte, şimdi 15 tane Gençlik kuruluşunun bir araya gelerek birlikte aynı kaygıyı savunarak, sahiplenerek geleceğe taşıma anlayışı içerisinde bugün bu tohumlar yeşermiş, meyvesini veriyor. Sizler vasıtası ile de inşallah geleceğe taşınacak diye temenni ediyorum. Dün idrak ettiğimiz Mevlit Kandilimizi bende tekrar tebrik ediyorum. Sevgili gençler bazı şeylerin kıymeti Allah korusun kaybedilince anlaşılır. O açıdan vaktimizin kıymetini bileceğiz, sağlığımızın kıymetini bileceğiz ve içerisinde bulunduğumuz kıymetli konumun kıymetini bileceğiz. Bir araya gelmek, karşılıklı yüz yüze bulunmak ve kenetlenmek doğru olanıdır. Siz doğrusunu yapıyorsunuz. Allah’a şükürler olsun bulunduğunuz çizgi en doğru çizgi. Her şeyden önce güven içerisinde olacaksınız, bulunduğunuz yeri sevecek, güvenecek, sahiplenecek, aitlik duygusu oluşturacak sonrada bunu bir başkalarıyla paylaşacaksınız. Yeter ki felsefemiz ve kaygımız aynı olsun değişik mekanlar da, değişik çatılar altında bulunmanın hiçbir mahsuru yoktur. Hatta çeşitlilik zenginliktir diye de nitelendirebiliriz" dedi.
Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya ise konuşmasında, ”Kahraman Mehmetçiğimizin sınır ötesinde operasyonlar gerçekleştirmiş olduğu bu dönemde Bizlerde genç sivil toplumları olarak bir araya gelmek ve birlikteliğimizi göstermek istedik. Bugün burada bu kahvaltı programını düzenleyen, birlik vakfı Kayseri şubesine ve Genç birlik Kayseri şubesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

09 Kasım 2019 Cumartesi

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