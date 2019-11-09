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Kış mevsiminde özellikle çocuklar için yaprak ıhlamur daha sağlıklı

İHA

Kış aylarının gelmesiyle beraber, vatandaşların aktarlardan aldığı ürünler konusunda bilgiler veren 14 yıllık aktar Recep Lale, ”Kış mevsiminde özellikle çocuklar için yaprak ıhlamur daha sağlıklıdır” dedi.
Recep Lale, bademciğin vücudun sigortası olduğu için boğaza çok dikkat edilmesini ve yeşilçay, adaçayı ve gri adaçayının boğazı korumada çok önemli yerlere sahip olduğunu söyledi. Mevsim geçişlerinde vücudun belli tepkiler gösterdiğini ve bu dönemlerde kış ürünlerinin sıkça tüketilmesi gerektiğini söyleyen Lale, “İnsanların yazdan kışa ve kıştan yaza geçişlerde vücutları tepki gösteriyor. Mesela yaz bitti ve kışa doğru yaklaşıyoruz. Hem giyim üzerinde yoğunlaşmamız lazım hem de Allah’ın bizlere vermiş olduğu kış ürünlerinden içmeliyiz. Tarçın, ıhlamur, karanfil ve adaçayları gibi ürünler kış ürünleridir. Soğuk algınlığı, grip, nezle ve bağışıklı sistemini güçlendirdiği gibi bir de sıcak ürünlerin tüketilmesi lazım. Yaz da olsa bizim insanlarımız bu ürünleri alır fakat kışa gelindiği zaman ilk sıralarda satışlar biraz durgun olur. Kışın vatandaşlar genelde ıhlamura yönelirler ama adaçayı olsun papatya çayı olsun bu tür ürünleri yazın da çok satıyoruz. Bunlar insanlarda olan astım bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geliyor ve dirençlerini arttırıyor bu sebeple de satışları sürekli oluyor. Bu mevsimde özellikle çocuklar için çiçek ıhlamur değil de yaprak ıhlamur iyi olur. Gülhatmi, yeşilçay, adaçayı ve griada çayları da soğuk algınlığı ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde iyidir. Bademcik vücudun sigortası olduğu için bunlar boğazımıza dikkat etmemiz noktasında da iyi içeceklerdir” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

09 Kasım 2019 Cumartesi

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