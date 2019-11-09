Bugün ne oldu?

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SALON: Kadir Has

HAKEMLER :Turgut Işık (xx), Cemil Uygul (xx), Seda Esen (xx)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (xx) 5, Perisa (xx) 4, Beril (xx) 5, Ayşegül (xx) 2, Gülse (x) 2, Sanem Gamze (x), Ivankovic (xxx) 15, Shacobia Barbee (xxxx) 20, Gizem (xx), Burke (xxxx) 24

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Asena (x) 3, Özge (xx) 6, Gajic (xx) 8, İdil (x), Peters (xxx) 15, Hülya (x), Magarity (x) 2, Gülşah (x) 2, Gizem (xx) 6, Abdelkader (xxx) 12, Melike Tuğba (x) 5

1'İNCİ PERİYOT: 20-8

İLK YARI: 40-21

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-37Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni konuk eden Bellona Kayseri Basketbol, müsabakayı 77-59'luk sonuçla kazandı.

Bellona Kayseri Basketbol sporcusu Kennedy V. Burke 24 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde en skorer isim 15 sayı ile Haley McCloskey Peters oldu.



KAYSERİ 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:38

YATSI 18:56

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