Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta Kayseri Şekerspor-Develispor:0-2

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Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, deplasmanda oynadığı maçta Kayseri Şekerspor’u 20 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme 8.haftanın açılış maçında Kayseri Şekerspor ile Develispor karşı karşıya geldi. Erkilet Stadı 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada Develispor’u 3 puanı getiren golleri Burak Arslan ve Mehmet Furkan Ağca kaydetti.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Keğin xxx, Ahmet Çıtak xxx, Engin Can Doğan xxx

Kayseri Şekerspor: Sadettin Kahraman x, Sefa Şahin xx, Mustafa Temmuz Ertaş x, (Dk.46 Ahmet Can Türkaslan x), Yaşar Çam x, Mehmet Doğru x, Furkan Ulutaş x, Batuhan Kaya xx, Ramazan Aksoy x,(Dk.86 Fuat Eren x), Barış Mert Düğenci x, Hasan Emre Göltaş x, (Dk.75 Hüseyin Barış Temizyürek x), Ziyahan Erbaşı x

Develispor: Abdulsamed Karakoyun xxx, Erkan Atçı xxx, Halil Yozgat xxx, Mehmet Kahveci xxx, Emre Öztürk xxx, Mehmet Furkan Ağca xxx, Okan Uçar xx, (Dk.75 Murat Sıvacı x), Burak Arslan xxx, (Dk.90 Murathan Dördüncü x), Görkem Niğit xxx, Harun Okan Yılmaz x, (Dk.11 İsmail Aydoğdu xx), Yunus Emre Kara xxx

Goller: Burak Arslan Dk.45+2, Mehmet Furkan Ağca Dk.90 (penaltı) (Develispor)

KAYSERİ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:37

YATSI 18:56

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