Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta Kayseri Şekerspor-Develispor:0-2

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, deplasmanda oynadığı maçta Kayseri Şekerspor’u 20 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Mehmet Özet Süper Amatör Küme 8.haftanın açılış maçında Kayseri Şekerspor ile Develispor karşı karşıya geldi. Erkilet Stadı 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada Develispor’u 3 puanı getiren golleri Burak Arslan ve Mehmet Furkan Ağca kaydetti.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin xxx, Ahmet Çıtak xxx, Engin Can Doğan xxx
Kayseri Şekerspor: Sadettin Kahraman x, Sefa Şahin xx, Mustafa Temmuz Ertaş x, (Dk.46 Ahmet Can Türkaslan x), Yaşar Çam x, Mehmet Doğru x, Furkan Ulutaş x, Batuhan Kaya xx, Ramazan Aksoy x,(Dk.86 Fuat Eren x), Barış Mert Düğenci x, Hasan Emre Göltaş x, (Dk.75 Hüseyin Barış Temizyürek x), Ziyahan Erbaşı x
Develispor: Abdulsamed Karakoyun xxx, Erkan Atçı xxx, Halil Yozgat xxx, Mehmet Kahveci xxx, Emre Öztürk xxx, Mehmet Furkan Ağca xxx, Okan Uçar xx, (Dk.75 Murat Sıvacı x), Burak Arslan xxx, (Dk.90 Murathan Dördüncü x), Görkem Niğit xxx, Harun Okan Yılmaz x, (Dk.11 İsmail Aydoğdu xx), Yunus Emre Kara xxx
Goller: Burak Arslan Dk.45+2, Mehmet Furkan Ağca Dk.90 (penaltı) (Develispor)
KAYSERİ
10 Kasım 2019 Pazar
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