Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu Amarat Gençlikspor-Argıncıkspor: 2-0

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Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Amarat Gençlikspor, ikinci yarıda attığı goller ile Argıncıkspor'u 20 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Turan Çelik xxx, Furkan Ulu xxx, İzzet Samur xxx

Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit xxx, Ömer Buğra Tiryaki xxx, Furkan Bakıcı xx, Furkan Aydın xx, Furkan Tağ xx, Emre Özdemir xx ( Dk 71 Tarık Tiryaki*), Bayram Dinçer xx, Serhat Bozdoğan xxx Ali Dalmış xx, Hakan Beydilli xxx, İsmail Efe xx (Dk. 90 Hakkı Canpolat x)

Argıncıkspor: Mustafa Alperen Kocataş x, Ahmet Arsoy xx, Hüseyin Yılmaz x (Dk. 71 Mehmet Ozanx), Kaan Aşık xx, Kerem Göçek xx, Metin Yılmaz xx, Memduh Çökük x, Ahmet Sebile x, Haydar Cüce x (Dk. 60 Ahmet Kepenek x), Mevlüt Yılmaz xx, Fatih Çetinalp xx

Goller: Hakan Beydilli Dk. 63, Tarık Tiryaki Dk. 90 (Amarat Gençlik)

Kırmızı Kart: Ahmet Kepenek Dk. 90 (Argıncıkspor)

KAYSERİ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:37

YATSI 18:56

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