OSB Atletikspor, ilk deplasman maçından galibiyet ile döndü

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Türkiye Voleybol 2. Lig Kadınlar 6. Grup'ta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Gençlik Spor Kulübü bu sezon çıktığı ilk deplasman maçından galibiyet ile ayrıldı.

Gaziantep deplasmanında Adamspor ile karşılaşan OSB Atletikspor, baştan sona üstün oynadığı maçta rakibini setlerde 32 mağlup etmeyi başardı. Kayseri OSB Teknik Koleji GSK;1.sette: 2225 2.sette:2325 3.sette:2520 4.sette:2516 ve 5.sette:1115'e karşı rakibine üstünlük sağlamayı başardı. Ligin ilk maçını kendi evinde 30'lık sonuç ile kazanan OSB Atletikspor böylece ligin ikinci haftası sonunda puanını 5'e çıkardı.

KAYSERİ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:37

YATSI 18:56

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