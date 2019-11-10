Talas Belediyesi Cemil Baba'yı Unutmadı

Talas Belediyesi, 6 Kasım 1982 tarihinde vefat eden Talaslı Allah dostlarından Cemil Baba’nın 37. ölüm yıldönümünde anma programı düzenledi.

Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen anma gecesine Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve ‘Mavi Boncuklu Cemil Baba’ kitabının yazarı Veli Altınkaya ile Cemil Baba’nın ömrünün son 4,5 yılına yakından şahitlik eden Mehmet Beğendik konuşmacı olarak katıldı. Mehmet Beğendik anılarını paylaşırken Gazeteci Yazar Veli Altınkaya da tasavvuf ve Allah dostlarının vasıfları üzerinden Cemil Baba’yı anlattı. Tasavvuf Musikisi sanatçısı Mustafa Demirci de hem programın moderatörlüğünü yaptı hem de seslendirdiği ilahilerle geceye renk kattı.

“ALEM İYİ OLSAYDI BAĞ DUVAR İSTEMEZDİ, KAPI ANAHTAR”

Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cemil Baba’nın ‘Alem iyi olsaydı bağ duvar istemez, kapı anahtar’ sözüne dikkat çekerek, “Talas, Cemil Baba’dan Ahmet Tayrani’ye, Esma Hatun’dan Somuncu Baba’ya kadar birçok gönül ehline beşiklik etmiş bir diyar. Bu yönüyle hayli zengin bir yapısı var. Cemil Baba da bunların en sonuncu halkasını oluşturuyor. Şimdi insanlara sorsanız ‘mutluluğun, huzurun sırrı nedir?’ diye, birçok şey söylerler. Oysa Cemil Baba, ‘Alem iyi olsaydı bağ duvar istemez, kapı duvar’ diyerek toplumsal huzur ve mutluluğun düsturunu ortaya koymuş. Kimisi miskin dedi, kimisi meczup dedi, kimisi veli dedi ama o her şeyiyle bizim Cemil Babamız. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

Cemil Baba’nın Talas’ın manevi dinamiklerinden olduğuna da vurgu yapan Başkan Yalçın, hem programa konuşmacı olarak katılanlara hem de salonu dolduran Cemil Baba sevenlerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Tamamen dolu salonda gerçekleşen programda moderatör Mustafa Demirci de Kayseri Neveser Musiki Topluluğu eşliğinde sevilen ilahileri seslendirdi. Gecede ayrıca Cemil Baba’yı tanıyanlar da sahneye gelerek anılarını paylaştı.

Programa katılanlara Gazeteci Yazar Veli Altınkaya’nın kaleme aldığı ‘Mavi boncuklu Cemil Baba’ kitabı da hediye edildi.

KAYSERİ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:37

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.