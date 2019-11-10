Başkan Büyükkılıç, "Kayseri kazanırsa ülke kazanır"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin stratejik olarak gelişmesinin ve stratejik yatırımların Kayseri’ye yapılmasının ülkeye de kazandıracağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, bu anlayışla uyum içerisinde Kayseri’nin menfaatleri doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.

Ankara’da Kayserili bürokratlar ve iş adamları tarafından kurulan Erciyes Platformu üyelerine Ticaret Odası tarafından verilen yemeğe Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Kayseri protokolü ve Erciyes Platformu üyelerine hitap eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin gelişmesinin önemini vurguladı.

Kayseri’nin daha fazla gelişmesi için özellikle Ankara’da önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’nin stratejik olarak gelişmesi ve stratejik yatırımların Kayseri’ye yapılması ülkeye kazandırır. Kayseri kazanırsa ülke kazanır. O açıdan Kayseri’yi daha iyi noktalara taşıma yönünde gayret göstereceğiz” dedi.

Kayseri’deki birlik beraberliğe de değinen Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’nin en güzel yanı birlik beraberliğimiz ve dayanışmamız. Valiliğimizle, askeri erkanımızla, yargımızla, yerel yönetimlerimizle bu şehrin çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz. Odalarımızla ve organize sanayilerimizle adeta kenetleniyoruz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, herkesin bu birlikteliğe destek vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

KAYSERİ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:43

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