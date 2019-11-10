Erciyes Üniversitesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni Gerçekleştirildi

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıldönümünde Erciyes Üniversitesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Rektörlük binası Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu, Genel Sekreter Yardımcısı Venhar Çokkeçeci, fakülte dekanları ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu’nun, Atatürk Anıtına çelenk bırakmasıyla başlayan anma etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sona erdi.

KAYSERİ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:43

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