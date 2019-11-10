U19 Liginde 4.Hafta geride kaldı Lider Talasgücü Belediyespor hata yapmadı

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Kayseri U19 Liginde 4.hafta maçlarında heyecan devam ediyor.

Oynanan 7 karşılaşmada toplam 37 gol atıldı. İlk haftada itibari ile liderlik koltuğunda oturan Talasgücü Belediyespor namağlup yoluna devam ediyor. 14 takımın mücadele ettiği U19 Liginde tek galibiyet ve puan alamayan takım Kayseri Demirspor oldu.

4.Hafta Maç Sonuçları

Kayseri Gençlerbirliği 70 Kayseri Yavuzspor

Anadolu Yıldızları 42 Kayserigücü FK

Talasgüvü Belediyespor 53 Kayseri Yolspor

Esen Makina Belsinspor 15 Kocasinan Şimşekspor

Talas Anayurtspor 34 Erkiletspor

Kayseri Demirspor 01 Özvatan Gençlikspor

Kayseri OSB Atletikspor 20 Hacılar Erciyesspor

KAYSERİ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:37

YATSI 18:56

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