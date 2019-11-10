U19 Liginde 4.Hafta geride kaldı Lider Talasgücü Belediyespor hata yapmadı

Kayseri U19 Liginde 4.hafta maçlarında heyecan devam ediyor.
Oynanan 7 karşılaşmada toplam 37 gol atıldı. İlk haftada itibari ile liderlik koltuğunda oturan Talasgücü Belediyespor namağlup yoluna devam ediyor. 14 takımın mücadele ettiği U19 Liginde tek galibiyet ve puan alamayan takım Kayseri Demirspor oldu.
4.Hafta Maç Sonuçları
Kayseri Gençlerbirliği 70 Kayseri Yavuzspor
Anadolu Yıldızları 42 Kayserigücü FK
Talasgüvü Belediyespor 53 Kayseri Yolspor
Esen Makina Belsinspor 15 Kocasinan Şimşekspor
Talas Anayurtspor 34 Erkiletspor
Kayseri Demirspor 01 Özvatan Gençlikspor
Kayseri OSB Atletikspor 20 Hacılar Erciyesspor
KAYSERİ
10 Kasım 2019 Pazar
- İMSAK 05:43
- GÜNEŞ 07:07
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