Hamleler Ata'ya saygı için yapılıyor

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma etkinliklerine gençler büyük ilgi gösterdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Satranç İl Temsilciliği tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Müsabakaları düzenlendi. Kadir Has Stadyumu Doğu Loca kısmında düzenlenen etkinliğe büyük ilgi gösterildi.

KAYSERİ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:43

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