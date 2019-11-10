Kanser tedavisi gören minik Recep Safa, yaşama tutunamadı

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KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde böbrek üstü bezi kanseri tedavisi gören Recep Safa Örs (2,5) hayatını kaybetti.

Mimarsinan ilçesinde oturan Erdem ve Hanife Örs çiftinin, evlendikten 15 yıl sonra tüp bebek tedavisi ile dünyaya gelen oğulları Recep Sefa Örs'e, 1 yaşında böbrek üstü bezi kanseri tanısı konuldu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemotoloji ve Onkoloji Servisi'nde 1,5 yıldır tedavi gören Recep Sefa Örs, önceki gün hayatını kaybetti. Küçük Recep Safa'nın cenazesi, dün kılınan cenaze namazının ardından Mimarsinan mezarlığında toprağa verildi.

Recep Sefa'nın tedavi sürecinde ilaçlarının karşılanması için Valilik kararı ile yardım kampanyası başlatılmıştı. Kamanya kapsamında ABD'den getirilen 10 kutu ilaçtan 7'sini kullanan Recep Sefa, hayata tutunamadı. Aile, kalan 3 kutu ilacı diğer çocukların tedavisi için Erciyes Üniversitesi Hemotoloji ve Onkoloji Servisi'ne bağışladı.



KAYSERİ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:43

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