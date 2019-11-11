Kayseri Birinci Amatör Küme 8.Hafta Başakpınar Belediyespor-Erciyes Reşadiye Gençlikspor:0-1

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Erciyes Reşadiye Gençlikspor, ligin 8.haftasında oynadığı maçta Başakpınar Belediyespor’u 10 yendi.

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Erciyes Reşadiye Gençlikspor ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Başakpınar Şaban Tankurt Stadında oynanan Başakpınar Belediyespor ile Erciyes Reşadiye Gençlikspor maçında tek gol atıldı. Başakpınar Belediyespor’u Kadir Yılmaz’ın golü ile mağlup etmeyi başaran Erciyes Reşadiye Gençlikspor maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Rakibini aldığı kritik galibiyetle liderlikten eden Erciyes Reşadiye Gençlikspor puanını ise 11 yaptı ve 6.sıraya yükseldi. Başakpınar Belediyespor ise 17 puanda kalarak 2.sıraya geriledi.

KAYSERİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:36

YATSI 18:55

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