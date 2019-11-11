Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup Yahyalıspor-Sorgun Belediyespor:2-1

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin 8.haftasında oynadığı maçta Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor’u 21 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. YeşilBeyazlılar aldığı bu galibiyetle puanını 10’a çıkardı.

Stat: Yahyalı İlçe Stadı

Hakemler: Mehmet Çekiç xx, Abdullah Polat xx, Çiğdem Çekiç xxx

Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Melik Sermet Kayaş xxx, Ümit Kale xx. Çağatay Polatdemir xx, Sedat Burak Altay xx, İsmet Yazgan xxx, Can Ölçer xxx, Süleyman Öztürk xx, Ramazan Durdu xx, Emre Özden xxx, Tugay Aydoğan xx

Sorgun Belediyespor: Kadir Kaan Yalçın x, Serdar Güleşce xx, Yiğit Köse xx, Yasin Akyol xx, Muhammet Çetin Polat xx, Abdullah Sönmez xx, Abdulkadir Özdemir xx, Onurcan Şenkartal xx, Ertuğrul Yalman xx, Bayram Erkek xx, Atakan Mehmet Kömürlü xx

Goller: Melik Sermet Kayaş Dk. 34,Emre Özden Dk.50 (Yahyalıspor), Dk.17 Ertuğrul Yalman (Sorgun Belediyespor)

KAYSERİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:36

YATSI 18:55

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