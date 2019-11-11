Türkiye Voleybol 2.Ligi Erkekler 4.Hafta Develi Belediyespor-Melikgazi Belediyespor:0-3

Voleybolda Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyespor deplasmanda Develi Belediyespor’u set vermeden 30 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Türkiye Voleybol 2.Lig Erkekler 3.Grupta mücadele iki Kayseri ekibi ligin 4.haftasında karşı karşıya geldi. Develi Atatürk Spor Salonunda oynanan zorlu karşılaşmada Melikgazi Belediyespor ilk seti 2519, ikinci seyi 2519 ve son seti 2518 kazanarak sahada 30’lık sonuçla ayrıldı. Melikgazi Belediyespor aldığı galibiyet sonrası maç sonu soyunma odasında büyük sevinç yaşadı.

KAYSERİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:36

YATSI 18:55

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