Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, tüp bebek tedavisinde yeni uygulamalardan biri olan PRP tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Doç. Dr. Gökalp Öner PRP tedavisi ile tüp bebek tedavisinde başarı elde edememiş 4 hastada gebelik elde ettiklerini ve ilk doğumun da gerçekleştiğini söyleyerek, çocuk sahibi olmak isteyen hastaların umutlarını kaybetmemelerini ve ücretsiz olarak kendilerine danışarak fikir alabileceklerini belirtti.

PRP tedavisinin bir nevi yumurta gençleştirme işlemi olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, “PRP, özellikle yumurta rezervi azalmış, yumurta kalitesi azalmış ya da tüp bebek yapmış ama tedavide başarı elde edememiş, yumurtadan kaynaklı sıkıntılar yaşamış hastaların kanını alarak özel bir tüpten geçiriyoruz. Daha sonra da trombositten zengin kan kısmını alıp yumurtaları anestezi altında enjekte ediyoruz ve bir nevi yumurta gençleştirme işlemi yapıyoruz. Böylece daha kaliteli ve gebelik getirecek yumurtayı elde ediyoruz ve bunu transfer ettiğimiz zaman da tüp bebek başarısını yüzde 20 oranında arttırmış oluyoruz. PRP tedavisi özellikle yumurta sayısı azalmış ya da erken menopoza girmiş ya da tüp bebekte kaliteli yumurta elde edilememiş buna bağlı olarak da, tüp bebek başarısızlığı yaşamış kadınlara uygulanıyor. Biz Kayseri’de ilk defa PRP’yi uygulamaya başladık ve yaklaşık 100 hastaya uyguladık. 4 hastamız yumurta sayısı hiç kalmamış bir hasta grubundaydı ve 4 hastamızda gebelik elde ettik. İlk gebeliğimizin doğumunu da dün gerçekleştirdik ve PRP ile tüp bebek doğumunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Hastalarımız özellikle umutlarını kaybetmesinler. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları varsa, erken menopoza girmişse ya da yumurta rezervi azsa biz PRP ile yumurta gençleştirme yapabiliyoruz. Mutlaka bize gelsinler, fikir alsınlar ve PRP uyguladıktan sonra başarı sonuçları aldığımızı bilsinler” dedi.

KAYSERİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

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