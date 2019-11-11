Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 5 Temmuz İskenderunspor-Talasgücü Belediyespor:0-2

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 8.haftasında deplasmanda oynadığı maçta 5 Temmuz İskenderunspor’u her ili yarıda attığı goller ile 20 mağlup etti ve 3 puanla döndü. SarıLacivertliler maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Stat: İskenderun 5 Temmuz

Hakemler: Güney Güneylioğlu xx, Burak Savaş xx, Rahman Alim Sakarya xx

5 Temmuz İskenderunspor: Seyfettin Özer xx, İsmail Salman x, Okan Aslan x, Murat Kurt x, Onur Çakır x, Erdi Yıldırım x, Koray Kurt x, Nevres Demir x, Ali Kurt x, Sefer Mert Buldu x, Ali Yıldırım x

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xxxx, Doğancan Akkaya xxx, Burak Öztürk xxx, Recep Daylak xxx, Muhammed İbrahim Şahinkaya x, (Dk.26 Ali Osman Aydoğan xxx), Resul Ekrem Turhan xxx, (Dk.70 Melikşah Aslan x), Göksel Arsoy xxx, Bünyamin Demir xxx, Furkan Özdemir xxx, Mustafa İlkay Kartal xxx, Burak Gezer xxx, (Dk.88 Serkan Demirezen x)

Goller: Furkan Özdemir Dk.36, Mustafa İlkay Kartal Dk.65 (Talasgücü Belediyespor)

KAYSERİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:36

YATSI 18:55

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