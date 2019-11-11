Kayseri Süper Amatör Küme 8.hafta geride kaldı Lider Develispor kayıpsız devam ediyor

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme 8.haftada oynanan 7 karşılaşmalarda favoriler hata yapmadı. 32 golün atıldığı ve 5 kırmızı kartın çıktığı 8.haftada gergin geçti.
İşte 8.haftanın sonuçları;
Kayseri Şekerspor 02 Develispor
Trend Gayrimenkulspor 21 Kocasinan Şimşekspor
Kayseri Sağlıkspor 10 Buğdaylıspor
Kayseri Yolspor 122 Kayseri Demirspor
Özvatan Gençlikspor 23 Esen Makina Belsinspor
Kayseri Gençlerbirliği 32 Talas Anayurtspor
Hacılar Erciyesspor 11 Kocasinan Ülküspor
KAYSERİ
11 Kasım 2019 Pazartesi
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