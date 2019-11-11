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Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan A Grubunda Kayserigücü FK liderliğini ...

İHA

Kayseri Birinci Amatör Küme'de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Her geçen hafta bir birinden kritik karşılaşmaların oynandığı A ve B Gruplarında 8.haftada bir birinden önemli sonuçlar alındı.

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan A Grubunda Kayserigücü FK liderliğini sürdürüyor B Grubunda yeni lider Kayseri Yavuzspor oldu

Kayseri Birinci Amatör Küme’de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Her geçen hafta bir birinden kritik karşılaşmaların oynandığı A ve B Gruplarında 8.haftada bir birinden önemli sonuçlar alındı.
İşte haftanın maç sonuçları;
Kayseri Yavuzspor 32 Büyüleyenspor
Amarat Gençlikspor 20 Argıncıkspor
Kayserigücü FK 22 Tomarza Belediyespor
Kayseri OSB Atletikspor 71 Yeşilhisar Belediyespor
Makfitspor 31 Argıncık Esnafspor
Sanayi Esnafspor 41 Palasspor
Yeni Esenspor 21 Yerköyspor
Esentepespor 21 Güneşspor
Gültepespor 90 Kafkasspor
Başakpınar Belediyespor 01 Erciyes Reşadiye Grnçlikspor

KAYSERİ

11 Kasım 2019 Pazartesi

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