Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan A Grubunda Kayserigücü FK liderliğini sürdürüyor B Grubunda yeni lider Kayseri Yavuzspor oldu

Kayseri Birinci Amatör Küme’de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Her geçen hafta bir birinden kritik karşılaşmaların oynandığı A ve B Gruplarında 8.haftada bir birinden önemli sonuçlar alındı.

İşte haftanın maç sonuçları;

Kayseri Yavuzspor 32 Büyüleyenspor

Amarat Gençlikspor 20 Argıncıkspor

Kayserigücü FK 22 Tomarza Belediyespor

Kayseri OSB Atletikspor 71 Yeşilhisar Belediyespor

Makfitspor 31 Argıncık Esnafspor

Sanayi Esnafspor 41 Palasspor

Yeni Esenspor 21 Yerköyspor

Esentepespor 21 Güneşspor

Gültepespor 90 Kafkasspor

Başakpınar Belediyespor 01 Erciyes Reşadiye Grnçlikspor

KAYSERİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:36

YATSI 18:55

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