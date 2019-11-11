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Başkan Akay, Kazakistan'ın Bölgesel Yatırım İş Forumunda Konuştu

İHA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Kazakh Invest ev sahipliğinde 10 Kasım 2019 tarihinde İstanbul The RitzCarlton otelinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Askar Mamin'in teşrifleriyle TürkiyeKazakistan İş Forumu düzenlendi.

Başkan Akay, Kazakistan'ın Bölgesel Yatırım İş Forumunda Konuştu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Kazakh Invest ev sahipliğinde 10 Kasım 2019 tarihinde İstanbul The RitzCarlton otelinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Askar Mamin'in teşrifleriyle TürkiyeKazakistan İş Forumu düzenlendi.
TürkiyeKazakistan İş Forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay TürkiyeKazakistan ekonomik ilişkilerini en üst düzeye çıkarmak misyonu iş insanlarımıza aittir. İş insanlarımızı Kazakistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye ve Kazak kardeşlerimizle yeni ortaklıklar kurmaya davet ediyorum." dedi.
Forumda, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de yer aldı.
İş formunun “Kazakistan’ın Bölgesel Yatırım Fırsatları Ve Özel Ekonomi Bölgeleri” Oturumuna Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da konuşmacı olarak katıldı.
CNN Türk’den Deniz Bayramoğlu moderatörlüğünde düzenlenen “Kazakistan’ın Bölgesel Yatırım Fırsatları Ve Özel Ekonomi Bölgeleri” oturumunda, Karaganda Bölge Vali Yardımcısı Almas Aydarov, Kuzey Kazakistan Bölge Vali Yardımcısı Dauren Jandarbek, Türkistan Bölge Vali Yardımcısı Meyrjan Mırzaliyev, Astana Teknopolis Özel Ekonomi Bölgesi Yönetici Şirketi Başkanı Ardak Dosanov, CocaCola İçecek A.Ş. Kurumsal İlişkiler Müdürü Burcu Coşkun, Pavlodar Özel Ekonomi Bölgesi Yönetici Şirketi Başkanı Albek Nesipbekov, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Ulusal Gaz Kimya Sanayi Teknoparkı Özel Ekonomi Bölgesi Yönetici Şirketi Başkanı Aslan Kalabayev, Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu Grup Genel Müdürü İsa Doğanlı konuşmacı olarak katıldı.
Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakan Birinci Yardımcısı Aidarbek Saparov, Kayseri Şeker Türkiye’nin en önemli yüksek üretim kapasitesine sahip Şeker Fabrikalarını birleştirmektedir. Kayseri Şeker ile Pavlodar bölgesine kurulacak şeker fabrikası için danışmanlık hizmeti talep etiklerini söyledi.
Kazakistan’ın Bölgesel Yatırım Fırsatları Ve Özel Ekonomi Bölgeleri oturumunda konuşan Başkan Akay; Kayseri Şeker’in Şeker Pancarının stratejik bir ürün olduğu ve Şeker Pancarı tarımının önemi ve Şeker Fabrikalarının sanayi sektöründe lokomotif görevi üstlenmesi yanında Türk Şeker sektöründeki rol model çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Forum kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliklerinin artması amacıyla mali değeri yaklaşık bir buçuk milyar dolar olan 18 ayrı başlık altında özel sektör alanına dair anlaşmaların imza törenine de eşlik ettiler.
İş Formuna, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez de katıldı.

KAYSERİ

11 Kasım 2019 Pazartesi

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