(ÖZEL) Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hikayesi 

- Genç yıldız adayı Emre Demir, Gençlerbirliği karşısında kaydettiği golle birlikte Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu unvanını aldı ve adından söz ettirmeye henüz 15 yaşında başladı.

2012 yılında henüz 8 yaşındayken Mersin 1'inci Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'nin minik takımında oynayan ve dayalı döşeli evde oturma ile babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor'a transfer olan Emre Demir, bu transferden tam 7 sene sonra ilk Süper Lig golünü sarı kırmızılı formayla attı.

"BENİ 'MESSİ', 'ALEX' DİYE ÇAĞIRIYORLAR" DEMİŞTİ...

KAYSERİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:36

YATSI 18:55

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