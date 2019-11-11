Yeraltı Çarşısı'na önemli hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yeraltı Çarşısı esnafının da istekleri doğrultusunda bir dizi çalışma yapacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak çalışmalarla çarşının tesisat ve bakımı ile ilgili eksiklikleri giderilecek.

Büyükşehir Belediyesi Yeraltı Çarşısı içinde muhtelif tesisat ve bakım onarım çalışmaları için ihale yaptı. İhalede beş firma teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 6 milyon 654 bin TL olarak belirlenen ihaleye katılarak teklif veren firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Çakıroğlu Elektrik: 4 milyon 982 bin TL

Gazi Daşan: 5 milyon 565 bin TL

MB Grup: 6 milyon 100 bin TL

YD Taahhüt: 6 milyon 350 bin TL

Öner Proje: 6 milyon 888 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

KAYSERİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

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