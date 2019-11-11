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KAyseri Şeker'in 2005 yılındaki yöneticilerinin yaptığı 'Hileli Şeker Satış' cezası 14 yıl sonra ...

İHA

Kayseri Şeker'in 2005 yılındaki ürettiği ve yurt içinde satışı yasak olan C kotasından 38 bin 882 ton şeker "Kanuna karşı hile yapılarak" A kotasına dönüştürülmek suretiyle satılmasından oluşan 58,6 Milyon TL idari para cezasını, 2019 yılında şu andaki yönetim ödeyecek.

KAyseri Şeker'in 2005 yılındaki yöneticilerinin yaptığı 'Hileli Şeker Satış' cezası 14 yıl sonra geldi

Kayseri Şeker’in 2005 yılındaki ürettiği ve yurt içinde satışı yasak olan C kotasından 38 bin 882 ton şeker “Kanuna karşı hile yapılarak” A kotasına dönüştürülmek suretiyle satılmasından oluşan 58,6 Milyon TL idari para cezasını, 2019 yılında şu andaki yönetim ödeyecek.
Kayseri Şeker’in üretmiş olduğu ve Şeker Kanununa göre yurt içinde satışı yasaklanmış olan C şeker statüsünde 38 bin 882 ton şeker, o günkü yönetim tarafından 4 Nisan 2005 Pazartesi günü yetkisi olmayan Mersin Sulh Hukuk Hakimliğinden alınan ihtiyati tedbir kararı gerekçe göstermek suretiyle 5 Nisan 2005 Salı günü bir gün içerisinde, A şeker statüsünde yurt içinde “A ve ÖA şirketleri” adına satışı gerçekleştirilir.
Bu olayı inceleyen Şeker Üst Kurulu 4.4.2001 tarih ve 4634 sayılı Şeker Kanununa göre “C şekerini Bakanlık kararı dışında iç piyasada satan veya bedelsiz devredenler hakkında, bulundurmadığı veya elinden çıkardığı şeker miktarının, tespitin yapıldığı tarihteki fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutar kadar Bakanlıkça idarî para cezası verilir” hükmüne istinaden Kayseri Şeker Fabrikasına 58,6 Milyon TL idari para cezası verir. Aynı zamanda Mersin Sulh Hukuk Hakimliğinin konu ile ilgili kararını da iptal ettirir.
Hileli şeker satışının bedelini ödemeyen firma, Gaziantep ilinde bünyesinde bulundurduğu “Sentetik fabrikası ile Bisküvi fabrikasını” borcuna karşılık 2009 yılında Kayseri şeker A.Ş. ile mahsuplaşır.
2011 sonrası gelen yönetimin bu konu ile ilgili olarak cezai iptal davası hakkındaki ilgili üst mahkemelere yapmış olduğu itiraz başvuruları da reddedilir.
Bu süreç sonunda 2005 yılındaki yapılan usulsüzlük cezası ile ilgili bütün mahkeme yollarının tükenmesi nedeniyle kesinleşen idari para cezası 2019 yılı Ekim ayında Ankara Mithatpaşa Vergi Dairesi tarafından Kayseri Şeker Fabrikasına 58,6 Milyon TL ceza borcuna ait ödeme emri gönderilir.
1 Şubat 2017 tarihinde de Kayseri Şeker Fabrikası arazisindeki kaynak suyunu pazarlama işini yapan SAMAŞ şirketi ile 14.08.1998 tarihinde yapılan anlaşmanın 28.08.2001 tarihinde feshedilmesinin ardından10 yılı aşkın yıl süren hukuki süreç yaşanıp Kayseri Şeker, davadan dolayı 39 milyon lira tazminat ödemişti.
Bu uygulamalar, 2011 öncesi Kayseri Şeker’in nasıl bir anlayışla yönetildiğinin somut örneklerindendir. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen yapılan bu yanlışlıkların bedelini hala Kayseri Şeker ve çiftçisi ödemektedir.

KAYSERİ

11 Kasım 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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