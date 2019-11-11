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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Genç Sivil Toplum Zirvesi'nde birlik sağlandı

İHA

Genç Birlik Kayseri Şubesi'nin düzenlediği Kayseri Genç Sivil Toplum Kuruluşları Tanışma ve İstişare Toplantısı 15 Sivil toplum kuruluşu başkanları ve birim başkanları ile birlikte hafta sonu mesaisi yaptı. Sivil toplum kuruluşlarının bu birlikteliği, geleceği inşa edecek ve sorumluluk sahibi olarak dava şuuru ile yetişen yeni bir gençliğin emin adımlarla ilerlediğinin sinyallerini verdi. Programa, Tügva Kayseri Temsilciliği, Genç Müsiad Kayseri Şubesi, Genç Mirasımız Derneği, Genç Kızılay Kayseri Şubesi, Genç Gönüller Derneği, Kayseri Gençlik Meclisi Derneği, Genç Yesevi Kayseri Şubesi,...

Genç Sivil Toplum Zirvesi'nde birlik sağlandı

Genç Birlik Kayseri Şubesi’nin düzenlediği Kayseri Genç Sivil Toplum Kuruluşları Tanışma ve İstişare Toplantısı 15 Sivil toplum kuruluşu başkanları ve birim başkanları ile birlikte hafta sonu mesaisi yaptı. Sivil toplum kuruluşlarının bu birlikteliği, geleceği inşa edecek ve sorumluluk sahibi olarak dava şuuru ile yetişen yeni bir gençliğin emin adımlarla ilerlediğinin sinyallerini verdi. Programa, Tügva Kayseri Temsilciliği, Genç Müsiad Kayseri Şubesi, Genç Mirasımız Derneği, Genç Kızılay Kayseri Şubesi, Genç Gönüller Derneği, Kayseri Gençlik Meclisi Derneği, Genç Yesevi Kayseri Şubesi, Beytül Makdis Derneği, Genç Ensar Kayseri Şubesi, Genç İHH Kayseri Şubesi, Seyyid Burhaneddin Hz. Hizmet Vakfı Erkam Gençlik Kuruluşu, Genç Memursen Kayseri Şubesi, Üniversitelerin Gençlik Kulüpleri, Ak Parti Kayseri Gençlik Kolları, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi, MTTB Kayseri Şubesi ve ev sahibi olarak Genç Birlik Kayseri Şubesi ve yürütme kurulları katıldı.
Program formatına gereği, tüm sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve ilgili komisyon birim Başkanlarının aynı masalarda oturması ve istasyon çalışmaları ile gençliğin ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda yapılabilecek ortak çalışmaları ve işbirliklerini masaya yatırması sağlandı. 120 kişinin katıldığı çalışmalarda birimlerde alınan kararların yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç gençleri ve genç STK’ları, Birlik Vakfı öncülüğünde; büyük bir değer olan ve 1996 dan beri çalışması yapılmayan “Davud ElKayseri” hakkında araştırmaya ve ortak bir çalıştay yapmaya davet etti.
Genç Birlik Kayseri Şube Başkanı Mustafa Ragıp Adıgüzel konuşmasında: “Birlik Vakfı, Genç Birlik, Milli Türk Talebe Birliği Kayseri şubelerimizin ve Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile düzenlenen Genç Sivil Toplum Kuruluşları tanışma ve İstişare programımıza hoş geldiniz safalar getirdiniz. Sizlere değerli dava yol arkadaşlarım demek istiyorum. Yolu İlayi kelimetullah olan her kim varsa benim kardeşim yol arkadaşımdır. Adlarımız isimlerimiz logolarımız ne olursa olsun bizler tek bir davanın neferleri gençleriyiz, bugün burada Kayseri’nin değil ülkenin, ümmetin ve bu milletin dava şuuru sizler aracılığıyla bir aradadır. Üstat Necip Fazıl’ın dediği, o bir gençlik sağına soluna bakmadan ben varım diyen bir gençlik işte! o bizleriz değerli başkanlarım değerli kardeşlerim. Burada enaniyet gütmeden, bu çatının, bizler çırakları, kalfaları, gün gelir ustalarıyız, bu çatı a derneği b vakfı değil, bu çatının emekçileri bizler, hane halkı cihandır. Bugün burada bu gençliği bir arada görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Rabbim bu birliği beraberliği hayırlara vesile etsin ve bundan sonrada hep bir arada olmamızı ve birlikte dava için çatılar inşa etmeyi nasip etsin. Bu Programa desteklerini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve Umre ziyaretinde olduğu için aramızda bulunamayan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanım Mehmet Adıgüzel’e çok teşekkür ediyorum.” dedi.
15 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sivil toplum kuruluşunun iştirak ettiği toplantıda gençlere hitap eden Başkan Büyükkılıç: Gençlik kuruluşlarının birlikte aynı kaygıyı savunduğunu görmenin meyvesini geleceğe taşıyarak alacaklarının altını çizerek "Geçmiş dönemlere göz geçirdiğimizde 2 tane kurum ve kuruluşun bir araya gelemediği süreçte, şimdi 15 tane Gençlik kuruluşunun bir araya gelerek birlikte aynı kaygıyı savunarak, sahiplenerek geleceğe taşıma anlayışı içerisinde bugün bu tohumlar yeşermiş, meyvesini veriyor. Sizler vasıtası ile de inşallah geleceğe taşınacak diye temenni ediyorum. Dün idrak ettiğimiz Mevlit Kandilimizi bende tekrar tebrik ediyorum. Sevgili gençler bazı şeylerin kıymeti Allah korusun kaybedilince anlaşılır. O açıdan vaktimizin kıymetini bileceğiz, sağlığımızın kıymetini bileceğiz ve içerisinde bulunduğumuz kıymetli konumun kıymetini bileceğiz. Bir araya gelmek, karşılıklı yüz yüze bulunmak ve kenetlenmek doğru olanıdır. Siz doğrusunu yapıyorsunuz. Allah’a şükürler olsun bulunduğunuz çizgi en doğru çizgi. Her şeyden önce güven içerisinde olacaksınız, bulunduğunuz yeri sevecek, güvenecek, sahiplenecek, aitlik duygusu oluşturacak sonrada bunu bir başkalarıyla paylaşacaksınız. Yeter ki felsefemiz ve kaygımız aynı olsun değişik mekanlar da, değişik çatılar altında bulunmanın hiçbir mahsuru yoktur. Hatta çeşitlilik zenginliktir diye de nitelendirebiliriz" ifadesini kullandı.
Program sonrasında genç sivil toplum kuruluşları, öğrenci birlikleri, ve kulüpleri birlikte çalışmaların altyapısı için start verdi. Aynı şekilde 16 sivil Toplum Kuruluşu başkanları, ilde yapılacak tüm çalışmalar için temennilerde bulunarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

KAYSERİ

11 Kasım 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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