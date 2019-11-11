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ERÜ’de “Geleceğe Nefes” Fidanlar Dikildi

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Geleceğe Nefes" fidan dikme kampanyasına Erciyes Üniversitesi de destek verdi.

ERÜ’de “Geleceğe Nefes” Fidanlar Dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen “Geleceğe Nefes” fidan dikme kampanyasına Erciyes Üniversitesi de destek verdi.
Türkiye’de saat 11.11’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ağaç dikme kampanyası çerçevesinde, merkez kampüsteki Spor Bilimleri Fakültesi futbol sahası arkasındaki alana Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Genel Sekreter Murat Yenisu, fakülte dekanları, genel sekreter yardımcıları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci fidan dikti.
Ekinlikte konuşan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ”Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde inşallah bugün 11 milyon ağaç dikilecek. Bizde Erciyes Üniversitesi olarak öğrencilerimizle, akademik ve idari personelimizle birlikte kampüsümüz içerisinde fidan dikiyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Çünkü geleceğe nefes bir fidan etkinliği adını verdik bu etkinliğimize. Biz geleceğimiz için bunları yapmak zorundayız. Yeşil bir Türkiye, Yeşil bir Kayseri bırakmak istiyoruz” diye konuştu.
Etkinlik, çok sayıda fidanın toprakla buluşturulmasının ardından sona erdi.

KAYSERİ

11 Kasım 2019 Pazartesi

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